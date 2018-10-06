В Беларуси с 7 октября изменяются розничные цены на автомобильное топливо, сообщает пресс-служба концерна “Белнефтехим”.

Стоимость топлива на автозаправочных станциях изменяется на 1 копейку. Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,38 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,46 руб., АИ-98-К5-Евро – 1,67 руб., ДТ – 1,46 руб.

“«Белнефтехим» продолжает поэтапное повышение цен на автомобильное топливо с учетом продолжающегося роста цены на нефть, в целях компенсации возросших затрат НПЗ на приобретение углеводородного сырья”, – пояснили в концерне.

Это девятнадцатое изменение цен на автомобильное топливо в этом году.