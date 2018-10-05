Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 октября 2018 года, по предварительным данным, составили 6 926,4 млн. долларов США (в эквиваленте), сообщается на сайте Нацбанка.

За сентябрь 2018 года золотовалютные резервы снизились на 320 млн. долларов США (на 4,4 %) после роста в августе 2018 года на 216,2 млн. долларов США (на 3,1%).

Снижение уровня международных резервных активов по итогам сентября обусловлено плановым погашением правительством и Национальным банком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму порядка 382 млн. долларов США, а также снижением стоимости монетарного золота.

Отметим, что сентябрь действительно выплаты по внешнему долгу больше, чем, напрмер, в июле или августе, так как в сентябре проводятся плановые квартальные платежи по внешнему долгу, например, по такому графику погашается кредит ЕФСР. Следующий платеж в пользу фонда будет произведен в декабре.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2018 год объем международных резервных активов на 1 января 2019 года с учетом погашения Правительством Республики Беларусь и Национальным банком внутренних и внешних обязательств в иностранной валюте должен составить не менее 6 млрд. долларов США. Вместе с тем в Нацбанке рассчитывают, что уровень резервов на конец года составит не менее 6,5 млрд. долларов.