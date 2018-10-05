Фото: TUT.BY

Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 октября 2018 года, по предварительным данным, составили 6 926,4 млн. долларов США (в эквиваленте), сообщается на сайте Нацбанка.

За сентябрь 2018 года золотовалютные резервы снизились на 320 млн. долларов США (на 4,4 %) после роста в августе 2018 года на 216,2 млн. долларов США (на 3,1%).

Снижение уровня международных резервных активов по итогам сентября обусловлено плановым погашением правительством и Национальным банком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму порядка 382 млн. долларов США, а также снижением стоимости монетарного золота.

Отметим, что сентябрь действительно выплаты по внешнему долгу больше, чем, напрмер, в июле или августе, так как в сентябре проводятся плановые квартальные платежи по внешнему долгу, например, по такому графику погашается кредит ЕФСР. Следующий платеж в пользу фонда будет произведен в декабре.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2018 год объем международных резервных активов на 1 января 2019 года с учетом погашения Правительством Республики Беларусь и Национальным банком внутренних и внешних обязательств в иностранной валюте должен составить не менее 6 млрд. долларов США. Вместе с тем в Нацбанке рассчитывают, что уровень резервов на конец года составит не менее 6,5 млрд. долларов.

АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА

НАПІСАЦЬ АДКАЗ

Калі ласка, дабаўце ваш каментар!
Калі ласка, увядзіце ваша імя

четыре + 9 =