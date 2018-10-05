Фото с сайта Rferl.org

Беларусь объявила персонами нон грата двух иностранных шпионов. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель КГБ Валерий Вакульчик, передает БЕЛТА.

По словам Валерия Вакульчика, на этой неделе двух человек, иностранцев, в Беларуси “объявили персонами нон грата”. Он не уточнил, гражданами какой страны они являются. Председатель КГБ отметил, что шпионаж связан с внешней политикой.

Персонами нон-грата объявляются сотрудники дипломатических миссий. В соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года, государство, высылающее дипломатов, может не сообщать причины, по которым принято такое решение.

АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА

НАПІСАЦЬ АДКАЗ

Калі ласка, дабаўце ваш каментар!
Калі ласка, увядзіце ваша імя

17 − 15 =