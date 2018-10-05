Беларусь объявила персонами нон грата двух иностранных шпионов. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель КГБ Валерий Вакульчик, передает БЕЛТА.

По словам Валерия Вакульчика, на этой неделе двух человек, иностранцев, в Беларуси “объявили персонами нон грата”. Он не уточнил, гражданами какой страны они являются. Председатель КГБ отметил, что шпионаж связан с внешней политикой.

Персонами нон-грата объявляются сотрудники дипломатических миссий. В соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года, государство, высылающее дипломатов, может не сообщать причины, по которым принято такое решение.