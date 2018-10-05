В Минске два студента одного из вузов организовали лабораторию по производству и подготовке к продаже наркотиков.

Правоохранители получили информацию о том, что двое молодых производят наркотики, и отправились к ним домой с проверкой. У парней милиционеры обнаружили различные приспособления для изготовления и фасовки наркотиков, а также 280 г высушенной марихуаны, около 49 грамм особо опасного психотропа, более 1 г амфетамина.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело. Им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.