В Беларуси стартует неделя против смертной казни

С 5 по 10 октября в Беларуси проходит неделя против смертной казни. Разные мероприятия по этой теме организуют эксперты из лишенного регистрации в Беларуси правозащитного центра «Весна». Напомним, в этом году были расстреляны двое белорусов, а еще четверо находятся в камере «смертников» и ждут казни.

Неделя против казни проходит в Беларуси уже шестой год «с целью прекращения этого бесчеловечного вида наказания». Правозащитники напоминают, что нигде в Европе и на постсоветском пространстве смертная казнь не практикуется. Главные аргументы противников казни: право на жизнь гарантировано Всемирной декларацией ООН и Конституцией Беларуси; а любая судебная система не застрахована от ошибки.

На ближайшие пару дней в областных центрах запланированы показы кино по теме смертной казни, выставка в Минске, музыкальные фестивали «Рок за жизнь» и служба в костеле.

Напомним, о казни приговоренных родные нередко узнают случайно: по возвращенным вещам из СИЗО, справки о смерти. Место захоронения не сообщается. В мае, например, СМИ во время другого процесса узнали о казни двух человек. Первый — Алексей Михаленя, осужденный за убийство двух пенсионеров (ранее уже судимый за убийство). Второй — Виктор Летов, за убийство сокамерника (до того убил еще двух).



В камере «смертников» сейчас находятся четверо: Верховный суд оставил их приговоры в силе. Заключенные могут написать прошение о помиловании на имя президента, но шансы ничтожны — общественности известен лишь один такой случай.

Двое из них — фигуранты «дела черных риелторов из Могилева». Согласно приговору, Игорь Гершанков и Семен Бережной лишили жизни шестерых человек, а еще одному «готовили» смерть. Еще двое, Вячеслав Сухарко и Александр Жильников — признаны виновными в убийстве трех человек — молодой пары в Минске и мужчины в Колодищах.

Последний раз мнение белорусов по поводу смертной казни массово изучалось на референдуме 1996 года. Тогда на голосование вынесли вопрос: «Поддерживаете ли Вы отмену смертной казни в Республике Беларусь?». 80% ответили «нет», и лишь 17% — положительно.

В 2017 году Александр Лукашенко заявил, что отмена такого вида наказания возможна только по итогам нового референдума. Однако президент уверен: если это и произойдет, то «вы знаете, какой будет результат».

Весной стало известно, что депутаты не исключают возможности провести референдум по вопросу отмены смертной казни. Но пока мнения людей изучают на региональном уровне.