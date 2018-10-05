Правильная диета поможет справиться с густой кровью или, наоборот, повысить ее свертываемость.

Если у вас проблемы с кровью — вы нездоровы. И впоследствии начнутся проблемы с сосудами, образование тромбов, может дойти даже до инсультов. В общем, кровь — это очень важно. На нее влияет весь наш образ жизни: подвижность, рацион. Есть и хорошие новости: с помощью продуктов можно улучшить свертываемость крови или, наоборот, ухудшить её и защититься от тромбоза, пишет АиФ.ру.

Разжижают кровь

Густая кровь — очень опасное явление. Увеличивается риск тромбоза, высока вероятность варикоза. Работа сосудов затруднена, сгустки крови могут блокировать мелкие сосуды, замедлять снабжение кислородом различных органов, увеличивать риск инсульта. Поэтому, если вы подозреваете или знаете, что у вас вязкая кровь, следует в первую очередь обратиться к врачу. А после этого — пересмотреть свою диету. И включить в нее продукты, которые способствуют разжижению крови.

Вода. Мы состоим из воды на 90%, а уж кровь просто-таки нуждается в нормальном водяном балансе в нашем организме. Поэтому при первых признаках варикоза и других проблем с кровью нужно задуматься о том, пьете ли вы достаточное количество воды. 2-2,5 литра в день — средняя норма, если ваш вес достаточно высок, может понадобиться и 3 литра. В любом случае жидкости организму нужно много, а индивидуальную норму точнее определит врач.

Малина. В малине содержится такое же вещество, как и в аспирине, который часто пьют, чтобы понизить вязкость крови. Но только аспирин обладает побочным действием, он негативно влияет на желудок и слизистые, а малина — нет. Так что ешьте свежую малину, малиновое варенье. Народная медицина также рекомендует отвар из листьев малины и черной смородины.

Льняное масло. В нем содержится много нужных сосудам полиненасыщенных жирных кислот, а также витамин Е. Обладает способностью восстанавливать эластичность сосудов.

Жирная рыба. Источник полезных жиров и борец против атеросклеротических бляшек.

Чеснок. Мощный антиоксидант, обладает противовоспалительным действием, способствует рассасыванию тромбов. Рекомендуют употреблять в свежем, слегка подвяленном на свежем воздухе, виде.

Морская капуста. Для крови очень полезны продукты, содержащие йод. Они уменьшают вязкость крови и повышают тонус сосудов. Так что все морепродукты — первые кандидаты на стол.

Помидоры. Содержащийся в них ликопин способствует нормализации уровня холестерина. А рутин укрепляет стенки сосудов.

Хурма. В составе много антиоксидантов, а благодаря наличию флавоноидов хурма разжижает кровь, препятствует образованию тромбов, укрепляет сосуды и нормализует уровень холестерина в крови.

Краснокочанная капуста. В принципе полезна любая капуста, в том числе квашеная, но краснокочанная содержит много калия, который очень полезен для сосудов, витамины С и группы B. Поэтому капуста стимулирует обмен веществ, улучшает качество крови, препятствует образованию тромбов.

Цитрусовые. Они содержат витамин С и много жидкости. Особенно хорошо разжижает кровь лимон. Так что чай с лимоном и ложечкой меда – отличная идея.

Мед. Очень хорошо воздействует на кровь, в том числе и разжижает ее. Предотвращает тромбообразование.

Пророщенная пшеница. Отлично разжижает кровь, если съедать минимум по 1 ст.л. в день. Неплохо добавлять ее в салаты и сбрызгивать их льняным маслом.

Имбирь, корица, куркума. В коре и корнях содержатся кумарины. Эти соединения разжижают кровь и предупреждают образование сгустков. Их также содержат растения: корень хрена, люцерна, дягиль, сельдерей.

Повышают свертываемость крови

Помимо продуктов, которые разжижают кровь, есть те, которые ее загущают, улучшают свертываемость. В некоторых случаях (например при ранениях) это полезно. Надо сказать, что у многих продуктов сгущающее действие выражено довольно слабо и здоровый человек, у которого нет проблемы «густой крови», может даже не заметить эффект от их употребления. Но это не значит, что этого эффекта нет.

Если вы знаете о проблемах с вязкостью крови, угрозе тромбофлебита и прочих неприятных заболеваниях, стоит аккуратно употреблять в пищу следующие продукты:

Гречневая крупа;

Животные жиры: сало, сливочное масло, жирные молочные продукты;

Внутренности, особенно говяжья печень, а также мозги, почки;

Бананы;

Грецкие орехи;

Шиповник;

Рябина;

Зеленые овощи;

Крапива;

Тысячелистник;

Зверобой;

Дубовая кора;

Кора калины;

Кукурузные рыльца.

Все эти продукты содержат витамин К, который повышает свертываемость крови.

Общие рекомендации

При густой крови важен не только отказ от конкретных способствующих свертываемости крови продуктов. В целом надо пересмотреть свой подход к питанию. Ограничить сладкое, выпечку, жирное и острое. Есть больше овощей и фруктов, пить больше чистой негазированной воды. Простые рекомендации, которые мы слышим чуть ли не каждый день, но вот выполняем ли…