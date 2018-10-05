Премьер-министр страны Сергей Румас, отвечая на вопросы депутатов, которые в пятницу должны дать согласие на назначение Румаса премьер-министром, сообщил, что Правительство Беларуси готовит предложение о повышении пенсий на 5% до конца года.

В своем выступлении Сергей Румас подчеркнул, что правительство подготовило предложение касательно еще одного повышения пенсий на пять процентов.

Если данное предложение будет поддержано, то в этом году пенсия будет увеличена на 20%. Если проводить параллель и сравнивать с ожидаемой инфляцией, то это соотношение, которого не наблюдалось за всю историю существования независимой Беларуси.

Также премьер дополнил, что в следующем году рассмотрение вопроса о повышении пенсии будет продолжено.

Правительство обозначило ориентиры касательно достижения 40% соотношения пенсии и средней зарплаты.