Заведующую общим отделом Ивацевичского исполкома Брестской области Нину Горбач в мае 1990 года уволили с работы. Она рано овдовела, одна воспитывала сына, денег на жизнь не хватало. Нина Семеновна нашла подработку – устроилась по совместительству на полставки машинисткой. Начальство этот факт расценило как нарушение трудовых обязанностей, и Нину Горбач уволили.

Она прошла все суды. Прокуратура Республики Беларусь и профсоюзные организации признали увольнение незаконным. За Нину Горбач перед главой государства ходатайствовал даже Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси Филарет. И Нина Семеновна была одной их тех, кого лично принял президент Лукашенко. Но…

Прошло более 28 лет, а Нина Семеновна по-прежнему верит, что справедливость восторжествует…

Свою невероятную историю она рассказала «Народной Воле». Полный текст читайте в газете за 5 октября