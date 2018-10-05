Вчера, 04.10.2018, на заводе ОАО «Обольский керамический завод» в Шумилинском районе в городском поселке Оболь произошел выброс и загорание мазута.

Пресс-служба Витебского областного управления МЧС сообщает: «Сообщение о вспышке газовоздушной смеси в установке по разогреву мазута на пульт спасателей МЧС поступило в 12:36. Арендатором помещения, в котором это все произошло, является СПООО «Белрегионгаз».

Рабочий СПООО «Белрегионгаз» получил ожоги 1-3 степени (35% тела) в результате аварии. Мужчина 1965 г.р. был госпитализирован. Пожаром также повреждена тэновая установка. Специалисты работают в данный момент над установлением причины пожара.