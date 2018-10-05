Следственный комитет проводит проверку по факту незаконного применения к Казакевичу физической силы, пишет mspring.online.

Владислав Казакевич был осужден к 22 годам заключения после нападения на контролёров в шкловской исправительной колонии. В октябре 2017 года он напал с ножом на сотрудников ИК №17, успев ранить одного из них.

До этого, в 2016 году, Казакевич напал с бензопилой и топором на посетителей торгового центра «Новая Европа» в Минске. Он успел убить одну женщину и ранить ещё троих человек.

Во время следствия и суда семья 19-летнего парня утверждала, что он психически нездоров и вместо отбытия наказания в колонии его необходимо отправить на лечение в психиатрическую лечебницу. Впрочем, суд решил иначе – вначале его приговорили к 15 годам заключения, после нападения на контролеров – к 22 годам.

В настоящий момент Казакевич отбывает наказание в могилевской тюрьме №4. И, по словам его матери Ольги Можейко, над ним постоянно издеваются. Адвокаты её сына регулярно жалуются в госорганы на жестокое отношение, но женщина утверждает, что власти не желают признавать нарушения.

Так, в мае 2018 года Казакевича поместили в карцер тюрьмы №4, где, по его словам, ему приходилось терпеть холод, сырость и плесень. Согласно жалобе в прокуратуру, парень грелся во время прогулок на улице – в то время температура снаружи была около 15 градусов тепла. То есть температура в камере была значительно ниже.

Из-за условий, по словам Ольги Можейко, у её сына распухли ноги. Однако Управление департамента исполнения наказаний и прокуратура отказались признавать нарушение условий содержания.

Кроме этого, Владислав Казакевич, как утверждает его мать, постоянно сталкивается с физическим воздействием.

В данный момент Управление Следственным комитетом по Могилевской области проводит проверку по факту незаконного применения к Казакевичу физической силы, спецсредств и недозволенных мер со стороны сотрудников тюрьмы №4 и конвоиров. В сентябре срок проверки был продлён до 6 октября.