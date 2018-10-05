Глава Беларуси возмутился большим количеством отсрочек в армии.

Во время посещения полигона под Ивацевичами у Лукашенко поинтересовались, что необходимо сделать, чтобы повысить престиж военной службы.

— Я несколько резок при высказываниях на эту тему. Потому что это меня как мужика, не только президента, слишком задевает, — цитирует ответ белорусского лидера пресс-служба президента.

Он в связи с этим отметил, что в Беларуси около 80% из числа подлежащих призыву на срочную военную службу предоставляются отсрочки по тем или иным основаниям.

— Почти 80% по закону в отсрочке. Кому-то по учебе, кому-то по семейным обстоятельствам… То есть мы сами приняли такие решения, что люди по закону могут не служить. Это не нормально. Знаете, мы вымираем как класс, мы вымираем как мужики, — заявил Лукашенко.

Глава государства обратил внимание, что в случае военного конфликта многие просто не будут уметь пользоваться розданным оружием.

— Мы очень серьезно, и это наша задача, в течение этого года и ближайшего полугодия подумаем над тем, как сделать так, чтобы научить мужика защитить хотя бы себя и свою семью, не говоря уже о том, что он Родину должен защищать. Мы сами тут нахомутали кучу вопросов и сегодня ахаем, охаем, что у нас где-то не хватает военнослужащих, — заявил глава государства