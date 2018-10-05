К 2020 году средний возраст докторов наук в Беларуси может достигнуть 70-ти лет.

Проблемой старения научных кадров в Беларуси озаботился не только Thinktanks.by, но и ученые Института социологии НАН, подготовив в «Социологическом альманахе» ряд публикаций, посвященных данной теме. В частности, речь идет о старении докторского корпуса белорусской науки.

Динамика старения

Как отмечается в работе И.Шарыя «Динамика воспроизводственной структуры исследователей и ее влияние на стабилизацию их численности», с 2000 по 2016 год численность докторов наук в Беларуси уменьшилась почти на 23 %. Только с 2010 по 2016 год численность докторов наук сократилась на 15 %.

Примечательно, что с 1993 по 2000 год численность докторов наук в возрасте до 60 лет сократилась на 10 %, а численность докторов наук в возрастной категории 60 лет и старше выросла в 1,7 раза. В последующем направленность динамики рассматриваемых возрастных ка тегорий докторов наук сохранилась. Численность докторов наук в возрасте до 60 лет сократилась с 2000 по 2008 г. на 31,8 %, а с 2008 по 2016 г. – на 51,6 %. Численность докторов наук в возрастной категории 60 лет и старше выросла с 2000 по 2008 г. на 8,2 %, а с 2008 по 2016 г. – на 10,7 %. В целом с 1993 по 2016 г. численность докторов наук уменьшилась на 7,7 %.

«В ближайшие годы численность докторов наук в возрасте старше 60 лет будет уменьшаться, в связи с этим высока вероятность того, что в целом темпы сокращения численности докторов наук существенно вырастут», – говорится в работе.

Научная диспропорция

В публикации М.Артюхина «Доктора наук в составе научной элиты» приводятся данные, согласно которым за период 2000–2016 годов наиболее значительное уменьшение численности докторов наук наблюдалось в области естественных и технических наук, определяющих развитие высокотехнологичных производств и технологическую безопасность страны.

«Анализ квалификационного состава научных кадров свидетельствует о наличии явной диспропорции в распределении удельного веса докторов наук в общей численности исследователей по областям науки. Особенную тревогу вызывает критический уровень удельного веса докторов наук в области технических наук – 1,4 %», – отмечает исследователь.

По его словам, статистические данные свидетельствуют о нарастающей тенденции старения докторского корпуса белорусской науки.

«В настоящее время средний возраст докторов наук в Беларуси составляет 65 лет. Если сегодняшняя тенденция старения докторов наук сохранится, то к 2020 году их средний возраст может достичь 70 лет», – прогнозируется в публикации.

В ней отмечается, что в 2016 году доля докторов наук до 40 лет в Беларуси составила всего 0,3 %. И напротив, 78,9 % докторов наук имеет возраст 60 лет и старше. При этом наиболее неблагоприятная «демографическая» ситуация сложилась в тех секторах науки, которые принесли мировое признание белорусской науке: естественнонаучных и технических отраслях научного знания.

Кузница кадров

С серьезными проблемами сталкивается и система подготовки новых докторов наук.

«В 2016 году общая численность докторантов в целом по стране составила 432 человека. За десятилетие общая численность докторантов увеличилась почти в три раза со 152 человек в 2006 году до 432 человек в 2016 году. Однако выросла она только за счет соискателей, которых в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании с 2011 года стали считать полноценными докторантами, проходящими обучение в форме соискательства. Об этом свидетельствует тот факт, что в 2010 году на дневной докторантуре обучалось 98 человек, а в 2016 году – 114. Остальные докторанты в 2016 году обучались в форме соискательства – 318 человек», – сообщается в работе.

Следует отметить, что в докторантурах научных организаций Беларуси в 2016 году обучалось 111 человек, или 25,7 %; в учреждениях образования – 321 (74,3 %). Это значит, что на науку работает только одна четверть республиканской докторантуры.

Как подчеркивается в работе, результативность республиканской докторантуры крайне низка. Так, в 2016 году из 53 выпускников докторантуры только 4 человека (7,5 %) окончили докторантуру с защитой диссертации в срок обучения.

«Анализ отраслевой структуры республиканской докторантуры показывает, что она не в полной мере отвечает задачам инновационного развития экономики. Так, в 2016 г. доля докторантов, проходящих подготовку в области общественных и гуманитарных наук, составила 41,4 % от общей численности докторантов (179 человек); в области естественных наук – 10,0 % (43 человека); технических – 11,6 % (50 человек); медицинских – 31,0 % (134 человека); сельскохозяйственных – 5,1 % (22 человека); прочие – 0,9 % (4 человека)», – говорится в публикации.

В ней также обращается внимание на возраст людей, проходящих подготовку в белорусской докторантуре. Согласно статистике, в 2016 году почти половина всех докторантов находилось в возрастной категории 40–49 лет. Каждый четвертый докторант – старше 50 лет. Только 10,0 % обучавшихся докторантов были в возрасте до 35 лет и 19,4 % – в возрастном диапазоне 35–39 лет.

О проблемах, возникших в белорусской системе подготовки докторов наук, говорит и то, что с 2006 года Высшая аттестационная комиссия (ВАК) Беларуси утверждает в среднем 46 докторских диссертаций в год. Столь низкого показателя по утвержденным степеням докторов наук в стране не было за два последних десятилетия. Для сравнения: в 2005 году ВАК было присуждено 116 степеней доктора наук.

Какие стимулы?

Для решения проблем воспроизводства докторов в белорусской науке и исследовательского корпуса в целом, авторы сходных по тематике публикаций предлагают создать условия для эффективного воспроизводства научных кадров высшей квалификации, резкого омоложения докторского корпуса белорусской науки и сохранения преемственности научных поколений.

«Для обеспечения стабилизации и последующего роста численности исследователей, целесообразно систему конкурсной поддержки исследователей дополнить действенной системой мер по повышению уровня заработной платы высококвалифицированных научных кадров, что будет способствовать повышению престижа научной деятельности, решению проблем воспроизводства научных кадров за счет привлечения наиболее подготовленных и способных выпускников вузов, стабилизации и росту численности кандидатов и докторов наук», – полагает И.Шарый.