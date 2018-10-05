"Петров" и "Боширов" в Солсбери в марте 2018

Расследовательская группа Bellingcat объявила, что 9 октября в Палате общин будет обнародовано имя второго подозреваемого в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль, передает Радио Свобода.

К настоящему времени известно, что из двух “агентов ГРУ”, давших интервью телеканалу RT и представившихся как Руслан Боширов и Александр Петров, первый, по всей вероятности – это Анатолий Чепига. Он был идентифицирован независимыми расследователями группы Bellingcat и издания The Insider, а также источниками BBC Russian на основании, как заявляют сами расследователи, официальных баз данных российских паспортов.

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