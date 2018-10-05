Белорусская теннисистка Арина Соболенко (16-й номер рейтинга WTA) не смогла выйти в полуфинал турнира категории “Премьер” в Пекине с призовым фондом $8,2 млн.

Сегодня в четвертьфинале Арина встречалась с китаянкой Ван Цян (28) и уступила в двух сетах – 5:7, 5:7, сообщает БЕЛТА.

Ранее Арина Соболенко переиграла испанку Гарбинье Мугурусу (15) – 7:5, 6:4 и Каролин Гарсию (8) из Франции – 5:7, 7:6 (7:3), 6:0.

В поединке за выход в финал China Open Ван Цян встретится со второй ракеткой планеты Каролин Возняцки из Дании.

В другом полуфинале латвийская теннисистка Анастасия Севастова (20) сыграет с японкой Наоми Осакой (6). Решающий поединок соревнования в китайской столице состоится 7 октября.