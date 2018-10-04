В пресс-службе Следственного комитета (СК) Беларуси сообщили, что в Орше автомобиль Mitsubishi вылетел на тротуар и сбил семью с годовалым ребенком.

На сайте СК сообщается, что ДТП произошло в Орше 2 октября. 37-летний водитель на авто Mitsubishi Lancer на улице Горецкой выехал сначала на полосу встречного движения, после чего на тротуар, где совершил наезд на семью: молодых мужчину и женщину, а также их годовалого ребенка, который находился в коляске. В результате аварии женщина и ребенок получили травмы и были доставлены в больницу. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.