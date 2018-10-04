В РНПЦ травматологии и ортопедии была проведена уникальная операция на позвоночнике. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Хирургическое вмешательство было проведено в рамках проекта Союзного государства «Разработка новых спинальных систем с использованием технологий прототипирования в хирургическом лечении детей с тяжелыми врожденными деформациями и повреждениями позвоночника на 2017-2020 годы». Врачи провели ребенку успешную торакоскопическую операцию при тяжелой врожденной деформации грудного отдела позвоночника.

В настоящее время 14-летний пациент чувствует себя хорошо. Операцию выполняли заведующий лабораторией повреждений позвоночника РНПЦ травматологии и ортопедии Андрей Мазуренко и сотрудники РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии Павел Зозуля и Дмитрий Горенок.

Операция прошла в несколько этапов. Сперва, три месяца назад, провели первый этап хирургического вмешательства, а несколько дней назад прошел второй этап. Врачи создали подростку монолитный костный блок между двумя позвонками. Таким образом, было устранено давление на спинной мозг.