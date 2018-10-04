Минздрав Беларуси опубликовал новую редакцию перечня основных лекарственных средств, входящих в число основных.

“Новый перечень не только несколько отличается от прежнего по содержанию, но и является более расширенным”, – сообщили в пресс-службе министерства.

Там отметили, что перечень составляется по международным непатентованным наименованиям лекарственных средств, при отсутствии международного непатентованного наименования − по химическим наименованиям по систематической или заместительной номенклатуре.

“В ряде случаев, в связи с наличием сложных химических названий у лекарственных средств (как правило, не известных практикующим врачам-специалистам), членами комиссии по формированию перечня было принято решение указать в скобках торговые наименования с целью обеспечения назначения и отпуска из аптек данных лекарственных средств (например, Полигексаметиленбигуанид гидрохлорид/ Феноксиэтанол (мукосанин)”, – пояснили в Минздраве.

Данная редакция перечня приведена в соответствие с Республиканским формуляром лекарственных средств по анатомо-терапевтическо-химической классификационной системе лекарственных средств, международным непатентованным наименованиям лекарственных средств, лекарственным формам (без указания дозировок), уточнили в ведомстве.

Изложение в новой редакции перечня основных лекарственных средств, установленного постановлением Минздрава от 16 июля 2007 г. № 65 “Об утверждении перечня основных лекарственных средств” с изменениями, установленными постановлением ведомства от 4 апреля 2014г. № 25 “О внесении изменений в постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16 июля 2007г. № 65”, обосновано внесением дополнений и изменений в его таблицы по результатам заседаний комиссии Минздрава, отметили в пресс-службе.

С более подробной информацией о новом перечне основных лекарственных средств можно ознакомиться на официальном сайте министерства, сообщили там.