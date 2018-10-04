Знаменитый нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду пропустит все матчи национальной команды до конца года.

Причиной такого решения стало недавнее обвинение футболиста в изнасиловании, передает mir24.tv со ссылкой на Record.

Данное решение игрок принял самостоятельно, в разговоре с президентом Португальской футбольной федерации Фернандо Гомесом и главным тренером национальной команды Фернанду Сантушем. 33-летний форвард считает, что его появление на поле в ближайших матчах отрицательно повлияет на имидж и состояние команды.

Роналду придется пропустить матчи сборной на Лиге наций против Польши и Италии в ноябре, а также товарищескую встречу с Шотландией.

В конце сентября 34-летняя жительница США Кэтрин Майорга в интервью немецким СМИ обвинила футболиста в изнасиловании, которое якобы произошло в 2009 году. Майорга утверждала, что за молчание знаменитый игрок заплатил ей 375 тысяч долларов.

Адвокаты Роналду отвергли обвинения и пообещали подать в суд на издание, распространившее данную информацию.

Сам футболист заявил, что женщина лжет и пытается достичь популярности за его счет. Он отметил, что в его работе такие обвинения – в порядке вещей, поэтому игрок не испытывает особого беспокойства относительно ситуации.

«Я твердо отрицаю все обвинения в свой адрес. Изнасилование — омерзительное преступление, которое противоречит всему, во что я верю. Я намерен очистить свое имя и отказываюсь устраивать зрелище СМИ и людям, которые хотят продвинуть себя за мой счет», – написал Криштиану Роналду в своем Twitter.