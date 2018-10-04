Почему в провинции растет армия приверженцев реформ

Но и тех, кто все еще надеется на опеку государства, по-прежнему много.

Рост цен и низкий уровень доходов — главные проблемы для жителей небольших городов, а у бизнеса на первом месте стоит большое число убыточных предприятий.

А среди лидеров по актуальности вызовов стоит вопрос реструктуризации предприятий, показал республиканский опрос экономических ценностей.

— Для большинства это стало очевидным, — говорит автор исследования социолог Исследовательского центра ИПМ Дарья Урбан.

Эта проблема стала настолько очевидной, что о ее актуальности говорят не только бизнесмены, но и наемные работники, включая тех, кто работает на госпредприятиях.

— Нужно было выбрать между двумя вариантами: убыточные и неконкурентоспособные предприятия должны субсидироваться государством или жизнеспособность предприятий должна определяться производством конкурентоспособной продукции. И 49,8% респондентов выбрали второй вариант, — отметила Дарья Урбан в комментарии Завтра твоей страны.

Почти такой же важной практически во всех регионах называют проблему безработицы.

Чем хуже экономическая ситуация, тем выше ожидания реформ

Приверженцев рыночных реформ становится все больше во всех регионах. Но в Могилевской области количество людей, которые разделяют ценности рыночной экономики, самое высокое — 83% опрошенных. За 10 лет их стало в четыре раза больше.

— В Могилеве нам говорили, что там не очень хорошая обстановка для развития бизнеса и в целом для населения. Экономические проблемы — рост цен, безработица — в регионе чувствуют более остро. Возможно, поэтому местные жители более ориентированы на значительные изменения, — объясняет эксперт.

Главные проблемы для местных жителей — рост цен (91% респондентов), угроза потери работы и безработица (около 50%), высокие цены на жилищно-коммунальные услуги и низкие доходы (почти 47%).

В Витебской области все проблемы жители оценили ниже, чем в среднем по стране. Приверженцев рыночной экономики с 2008 года здесь стало в пять раз больше.

Больше всего рост цен ощущают жители Гомельской области.

Приверженцев реформ в области всего треть населения и бизнеса, а 63% — сторонники государственного регулирования.

— Там расположено значительное количество государственных предприятий, где работает высокий процент населения. Соответственно, в кризисных ситуациях они больше рассчитывают на защиту со стороны государства, — объясняет Дарья Урбан.

Вместе с гомельчанами большое число сторонников государственного регулирования в Минской области (61%), исключая жителей столицы.

— Возможно, это связано с тем, что большинство предпринимателей работает на Минск. Плюс в столице и вблизи нее люди ощущают больше свободы, потому что здесь открывается больше возможностей, — считает эксперт.

Поскольку принципы рыночной экономики ближе к столице начали работать раньше, конкуренция там более жесткая, для населения есть больший выбор как в занятости, так и в получении различных услуг, то и потребность в изменениях или рыночных реформах не так актуальна.

Брест и Гродно, будучи приграничными районами, в большей степени ориентированы на работу за границей и на внешние рынки. Это сказывается на ощущении местных жителей и предпринимателей экономической ситуации в регионе. Традиционно местные жители указывают на рост цен и проблемы на рынке труда. В этих областях немного больше приверженцев государственного регулирования экономики, чем рыночных отношений.

Нужные связи – главная ступенька к богатству

Отмечая качества, которые нужны для того, чтобы стать богатым в Беларуси, жители Гродненской области на первое место поставили наличие нужных связей, предприимчивость и везение.

— По описанию гродненцами богатого человека получается почти портрет контрабандиста. Главными условиями для достижения богатства они называют наличие связей, предприимчивость и везение, — отмечает социолог.

Хотя выгодные связи видит главным условием для зарабатывания денег даже больше половины населения страны, только в Могилевской области на первое место респонденты поставили трудолюбие, в Минской — ум, а в Минске – предприимчивость и деловую хватку.

Регионы недовольны тем, как государство справляется со своими функциями

В целом по Беларуси исследование показывает значительный рост сторонников рыночной экономики. Но ожидания в отношении государства тоже остаются высокими.

— Люди пока не понимают, что рыночная экономика не гарантирует трудоустройство, большой круг бесплатных услуг, стабильности. А у нас еще работает старая модель ожиданий от государства, но при этом растет понимание, что лучше бы перейти к рыночным отношениям, — отмечает Дарья Урбан.

Белорусы, судя по опросам, все же придерживаются варианта рыночной экономики с высокой степенью социальной защищенности.

Вне зависимости от образования, уровня доходов и возраста практически все населения считает, что государство должно обеспечивать хорошие стипендии, предоставлять возможность зарабатывать, гарантировать трудоустройство, помогать при покупке жилья.

— Это говорит о высокой степени патернализма. Но не только. Возможно, государство традиционно сильно перетягивает на себя все эти функции. Поэтому общество по-прежнему ждет, что все проблемы решит государство, — отмечает Дарья Урбан.

С одной стороны, у населения сохраняются максимально высокие ожидания в отношении госструктур, с другой — удовлетворенность качеством выполнения государством своих функций довольно низкая.

— Очень низкие оценки получили пункты о гарантиях трудоустройства, высоких стипендиях. Да и практически по всем пунктам оценки выполнения государственных функций намного ниже, чем ожидания их качества, — резюмирует автор исследования.