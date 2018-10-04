Рано утром 4 октября 2018 года в Минске нетрезвый иностранец сбежал с места ДТП.

В УГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщили, что авария произошла сегодня примерно в 5:00 утра в Минске проспекте Дзержинского. Мужчина на автомобиле BMW 750 врезался в микроавтобус Ford Transit, принадлежащий сотрудникам газовой службы. Водитель легковушки с места происшествия скрылся, но вскоре был задержан.

Им оказался гражданин Китая (1998 г.р), который в момент ДТП был нетрезв (0,48 промилле). На мужчину составлено 6 административных протоков.