От Европы отделяет нас немного – один росчерк пера. Один автограф лица, уполномоченного подписать мораторий на исполнение смертной казни в Республике

Беларусь. Наша страна – последнее государство в Европе, где смертная казнь приводится в исполнение. Где государство считает, что оно имеет право распоряжаться жизнью и смертью своих граждан. То есть где государство присваивает себе полномочия Бога.

Я писал и буду писать об этом.

И не потому, что я считаю, что преступления должны оставаться безнаказанными. Просто суд людской у нас более безжалостный, чем суд Божий…

Полный текст колонки Александра Федуты – в газете «Народная Воля» за 5 октября