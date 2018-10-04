Беларусь старается быть донором безопасности в Восточной Европе и очень страдает от различных конфронтаций в регионе, заявил в интервью “Радио ООН” министр иностранных дел республики Владимир Макей.

“Сегодня мы страдаем от той конфронтации, которую мы наблюдаем в нашем регионе, от санкций и контрсанкций, от взаимных обвинений. Мы хотели бы уйти от этого”, – сказал министр.

По словам Макея, во внешней политике Беларусь по чувствительным вопросам, связанным с обеспечением мира и безопасности в регионе, стремится занимать нейтральную позицию.

Министр также сообщил, что республика старается быть донором безопасности в Восточной Европе. “Мы никогда не были каким-то возмутителем спокойствия. Мы не имеем никаких ни к кому территориальных претензий, мы не выдвигаем обвинений в адрес других сторон в связи с теми или иными событиями”, – уточнил Макей.

Глава белорусского МИДа подчеркнул, что в республике хотят одного – мира и спокойствия. Свою позицию Макей пояснил тем, что Беларусь является небольшой страной с открытой экономикой, ориентированной на экспорт, поэтому экономическое состояние республики зависит от стабильности в мире.

“Наша выживаемость зависит от нашей способности торговать с внешними партнерами и от спокойствия на внешних рынках”, – заключил он.