Экс-гендиректор холдинга «Пинскдрев» по-прежнему живет в Польше и отказывается от амнистии.

Точка в уголовном деле Лорана Аринича еще не поставлена.

Одно время Лоран Аринич почти каждый месяц писал длинные письма, адресованные председателю Следственного комитета Ивану Носкевичу. Несколько посланий Лоран Степанович отправил и на имя Александра Лукашенко. В одном из последних ответных писем Ариничу глава Следственного комитета сообщил, что подписка с ним будет прекращена.

Следователи предлагали Ариничу вернуться в Беларусь и написать прошение об амнистии. Но экс-глава «Пинскдрева» Аринич требует, чтобы с него сняли все обвинения. На амнистию он категорически не согласен.

«Прекратить дело по амнистии – это по нереабилитирующим основаниям, — объясняют адвокаты. — И родственники потерпевших в результате взрыва на «Пинскдреве» в будущем смогут предъявлять к нему иски, в том числе и материальные. И если Аринич появится в Беларуси, то просто не будет выходить из судов».

Напомним, что Лорану Ариничу принадлежит чуть больше 30 процентов акций «Пинскдрева».

«В 150–200 миллионов долларов оценивается «Пинскдрев», из них 32 % принадлежали мне и моим родственникам, — откровенно говорил о предмете спора и конкретных цифрах Лоран Аринич в одном из своих интервью. – И меня сто раз проверяли на предмет правильности акционирования. Но ничего крамольного не нашли».

«Признав свою вину и согласившись на амнистию, он автоматически также признает, что акции предприятия у него и членов его семьи также забрали законно, — говорят адвокаты. — Одним словом, возвращение Аринича в Беларусь влечет немало нехороших правовых последствий, причем не только для него самого, но и для его близких, которые также владели акциями «Пинскдрева» и настаивают, что приобретали их на совершенно законных основаниях.

Поэтому Лоран Аринич и не сдается».