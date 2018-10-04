Кибератака против ОЗХО была предотвращена голландской разведкой.

Голландской разведке удалось предотвратить кибератаку со стороны России, направленную против Организации по запрещению химического оружия в апреле, в связи с чем из страны были выдворены четыре российских агента.

Об этом сообщили в правительстве Нидерландов.

Российские агенты установили начиненный электроникой автомобиль на парковке у отеля рядом со зданием ОЗХО в Гааге в попытке взломать компьютерную систему организации, говорится в сообщении.

«Правительство Нидерландов находит причастность этих сотрудников разведки крайне тревожной, – заявила министр обороны Анк Бейлевельд на пресс-конференции. – Обычно мы не рассказываем о контрразведывательных операциях такого рода.

Нидерланды публично раскрыли личность предполагаемых российских агентов, заявив, что операцию проводила российская военная разведка ГРУ, сообщили голландские официальные лица.

По министра, к атаке были причастны Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин.

Великобритания оказывала содействие Нидерландам в проведении контрразведывательной операции, добавили они.

Ноутбук, принадлежащий одному человеку из этой четверки, содержал информацию, связанную с Бразилией, Швейцарией и Малайзией.

Деятельность в Малайзии была связана с расследованием крушения рейса МН17 в Украине в 2014 году, заявила министр обороны Анк Бейлевельд.

Бейлевельд призвала Россию прекратить деятельность в киберпространстве, направленную на «подрыв» западных демократий.