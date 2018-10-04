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Следственный комитет предлагает отказаться от понятых – их заменят операторы, которые будут фиксировать все происходящее во время следственных действий.

Известный юрист, экс-судья и председатель юридической комиссии РОО «Белорусский хельсинкский комитет» Гарри Погоняйло согласен с этой инициативой лишь частично.

— Я считаю, что исключать участие понятых можно в тех случаях, когда с помощью технических средств можно довольно четко зафиксировать действия лиц, производящих следственные действия – обыск, задержания, досмотры и прочее, — высказывает свое мнение Гарри Погоняйло. – Понятые нужны для того, чтобы к следственному действию было доверие – ведь оно происходит на глазах у людей, не заинтересованных в исходе дела. И есть целый перечень следственных действий, где необходимы понятые.

— Теперь все, что происходит во время обыска, видимо, будет фиксировать видеооператор из следственных органов. Но он тоже человек, и может не все заснять. К тому же любое видео затем можно смонтировать так, как надо…

— Когда ведется фиксация следственного действия при помощи технических средств, необходимо, чтобы работал таймер времени. И если съемка по каким-то причинам прерывается, этот факт нужно обязательно отразить документально.

Безусловно, есть сомнение в том, будет ли следственная бригада и те, кто ее сопровождает, работать добросовестно, без фальсификаций. Поэтому тут, конечно, есть свои «за», и «против».

— А если в доме несколько комнат, и обыск идет одновременно и в спальне, и в кухне, как быть оператору?

— Значит, необходимо, чтобы работали две, три, четыре видеокамеры, которые будут сопровождать каждого из работников. Все это должно быть очень четко прописано. Не должно быть никаких сомнений в объективности всего того, что происходило во время следственных действий, все должны быть на 100 процентов уверены, что не будет никакого подвоха.

— Одним словом, вы поддерживаете инициативу Следственного комитета о том, что понятые не нужны?

— Мне кажется, совсем отказываться от понятых еще рано. Хотя и сегодня следователи действуют таким образом: приглашают понятых, но при этом фиксируют ход следственного действия на камеру. Ведь иногда и понятые могут чего-то не заметить, не понять некоторых вещей, находиться в определенном стрессовом состоянии и так далее.

Но есть случаи сложные, когда присутствие понятых, на мой взгляд, просто необходимо. Я не отказывался бы от понятых, когда подозреваемого или обвиняемого приводят на место совершения преступления с целью проверки истинности его показаний, при каких обстоятельствах было совершено преступление, каким образом он напал на жер и так далее. Это тот случай, когда, как говорится, кашу маслом не испортишь. А когда все просто и очевидно – например, проводится осмотр автомобиля – достаточно и оператора с камерой, который все четко и последовательно зафиксирует.

Ну а вообще, с учетом того, что нельзя исключать фальсификацию записи, надо с осторожностью относиться к таким заменам.

На мой взгляд, нужно безупречно сформулировать и прописать в законе правила использования технических средств при проведении следственных действий. Это нужно, чтобы снять сомнения в недостоверности того, что зафиксировано.

Объективность – главная ценность судебного контроля, суд проверяет все доказательства, исследует их в судебном заседании, и чем четче будет зафиксирован ход следственного действия, чем меньше будет причин для недоверия следствию.

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