Белорусская железная дорога скорректировала расписание движения международных поездов в связи с переходом соседних государств на зимнее время. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия.

Украина, Литва, Латвия и Польша переведут стрелки часов на 1 час назад в ночь с 27 на 28 октября.

Например, с 29 октября поезд № 86/85 Минск-Киев будет отправляться из Минска в 22:40, как обычно, и прибывать в Киев в 7:55 (ранее – в 8:56). В обратном направлении поезд будет отправляться в 21:09 (сейчас — в 22:34), а время прибытия в Минск останется прежним – 8:38.

Поезд № 805/806 Минск-Вильнюс будет отправляться из Минска в 7:35, а прибывать на конечную станцию на час раньше – в 9:05 (сейчас – 10:05). Из Вильнюса поезд отправится в 18:30 (сейчас – в 19:30), а в Минск он прибудет без изменений – в 22:00.

С 27 октября поезд № 87/88 Минск-Рига будет отправляться из Минска без изменений в 20:38, а время прибытия в Ригу изменится с 8:28 на 7:30. В обратном направлении поезд будет отправляться из Риги в 19:20 и прибывать в Минск в 7:50.

Корректируется расписание поездов пересадочного сообщения Минск-Брест № 727/728 и № 128/127 Брест-Варшава.

Из Минска поезд № 727 Минск-Брест будет отправляться в 10:55 и прибывать в Брест в 14:31, в свою очередь из Бреста до Варшавы поезд № 127 Брест-Варшава будет отправляться в 15:23 и прибывать в Варшаву в 17:25.

Из Варшавы поезд № 128 будет отправляться в 08:25 и прибывать в Брест в 14:49. До Минска поезд № 726 будет отправляться из Бреста в 15:15 и прибывать в Минск в 18:49.

Кроме того, после перехода соседей на зимнее время изменится время отправления и прибытия поездов международного сообщения, следующих транзитом по Беларуси в страны Западной Европы.

Также будет скорректировано расписание некоторых поездов региональных и межрегиональных линий, курсирующих по территории Беларуси.

Подробную информацию о расписании международных поездов, поездов региональных и межрегиональных линий можно получить на сайте Белорусской железной дороги (www.rw.by), а также по телефону справочной службы 105.