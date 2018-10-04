Анна Ковальчук стала ведущей детской программы на телеканале «Спас». Актриса призналась, что хотела вести легендарную программу «Спокойной ночи, малыши!», но её не взяли.

Анна Ковальчук получила известность после роли Маши Швецовой в многосерийном фильме «Тайны следствия». Ещё одна важная роль в карьере актрисы – Маргарита в картине Владимира Бортко «Мастер и Маргарита».

С недавних пор Анна начала вести детскую программу на православном канале «Спас». Передача была создана после интервью с Борисом Корчевниковым. Ковальчук воплотила свою мечту в жизнь – вести детскую программу. В гости приглашают детвору из Санкт-Петербурга.

В съёмках был задействован и сын актрисы – Добрыня. К слову, у Анны есть ещё 18-летняя дочь Злата, которая в этом году поступила в Институт международных отношений.

Напомним, Анна Ковальчук вот уже 11 лет счастлива в браке с Олегом Капустиным.