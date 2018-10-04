Белорусская теннисистка Арина Соболенко (16-й номер рейтинга WTA) одержала вторую победу на турнире категории “Премьер” в Пекине (призовой фонд – $8,2 млн) и вышла в четвертьфинал, сообщает БЕЛТА.

В сегодняшнем поединке 1/8 финала с 8-й ракеткой планеты Каролин Гарсией из Франции Соболенко выиграла – 5:7, 7:6 (7:3), 6:0. Встреча длилась 2 часа 20 минут.

Теперь в борьбе за выход в полуфинал China Open Арина Соболенко встретится с китаянкой Ван Цян (28).

В 1/16 финала Арина Соболенко переиграла испанку Гарбинье Мугурусу (15) – 7:5, 6:4.

Соревнования в китайской столице завершатся 7 октября.