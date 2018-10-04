Джекпот Мега Миллионс – США снова в центре внимания. После серии аккумуляций главный приз лотереи достиг $405 миллионов, что на сегодняшний день является крупнейшим лотерейным джекпотом в мире.

Белоруска Арина Соболенко номинирована на звание лучшей теннисистки мира в сентябре. Информация об этом размещена на официальном сайте Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает БЕЛТА.

В прошлом месяце Арина Соболенко выиграла турнир категории “Премьер” в китайском Ухане и сейчас занимает 16-е место в мировом рейтинге.

Кроме белоруски на звание лучшей теннисистки первого осеннего месяца претендуют шестая ракетка планеты японка Наоми Осака и чешка Каролина Плишкова, занимающая 7-е место в мировом рейтинге.