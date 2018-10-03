Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над “Реалом” (1:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Несмотря на то, что у меня хорошее настроение и у команды отличное настроение, хотел бы посвятить эту победу моему другу, второму отцу Капскому Анатолию Анатольевичу, который недавно ушел из жизни, — сказал Гончаренко на пресс-конференции. — Для меня это большая потеря. То, что мы сегодня сделали, это для него. Он мне после каждой игры звонил, поздравлял. Думаю, он сегодня вместе с нами порадовался бы этой прекрасной победе.

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После прекрасных 20 минут была сложная концовка первого тайма. Что было сделано в перерыве, какие корректировки, чтобы команда вышла более уверенной и дерзкой?

На самом деле, больше пришлось успокаивать команду. Мы эмоционально зашли в раздевалку, многим игрокам с трудом верилось, что мы ведем. Но нам надо было продолжать выполнять план, который разработали до игры. И в какой-то мере второй тайм удался нам лучше, чем концовка первого. Были предпосылки, чтобы создать какой-то момент и даже забить еще.

Что произошло с Акинфеевым? Это была вторая желтая карточка или прямая красная?

Игра уже заканчивалась, не стоило давать после первой желтой карточки вторую. Надеюсь, Игорь отделается одной игрой дисквалификации. Потому что Игорь для нас — половина команды, а может, даже больше.

Как вам Влашич?

Он был великолепен не только в этом матче, но и во всех предыдущих играх. Придя в команду, он присмотрелся и понял, что надо быть лидером в этом “пионерском отряде”, как вы называете. Он взял эту ношу на себя, качественно работает в атаке и обороне. Забитый гол “Реалу” хорошо отражает то, насколько он полезен. Он амбициозный, не хочет сидеть на скамейке, хочет играть. Своим голом он, по сути дела, сегодня обыграл “Реал”.

Что вы сказали Кырнацу перед выходом на поле? Он будет играть с “Ромой”?

Думаю, Кырнац еще сам не знает всех своих возможностей. Но не забывайте, что у нас есть Помазун. Наверное, он будет играть. У него неприятная травма, но она позволяет играть. Мы его поставим в строй, думаю, он сыграет с “Ромой”. А сказал я ему то, что время уже вышло, и пусть удар от ворот сделает защитник, чтобы он от волнения не сорвал этот вынос, — цитирует Гончаренко sport-express.ru.