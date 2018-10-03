Спустя пять месяцев после проведения выборов в Ираке депутаты парламента в Багдаде смогли во вторник, 2 октября, избрать нового президента. Им стал Бархам Салех от Патриотического союза Курдистана (ПСК).

Традиционно пост президента Ирака занимает курдский политик.

За кандидатуру Салеха отдали свои голоса 219 депутатов. Его ближайший конкурент Фуад Хусейн от Демократической партии Курдистана (ДПК) смог заручиться поддержкой лишь 22 депутатов.

Принимая присягу, Бархам Салех заявил, что он намерен стать “президентом для всех иракцев, а не только для определенной группы”.

Президент в Ираке имеет лишь ограниченное политическое влияние и выполняет скорее репрезентативную функцию.

Реальная власть сосредоточена в руках премьер-министра страны, однако формирование правительства Ирака возможно лишь после выбора президента, который и назначает премьера.

Салех объявил о назначении нового главы правительства уже спустя два часа после собственного избрания на пост.

Премьер-министром стал шиитский политик Адиль Абдул-Махди. Согласно конституции Ирака, у Абдул-Махди есть 30 дней, чтобы представить парламенту новый кабинет министров.

Напомним, в мае этого года в Ираке состоялись парламентские выборы. Победу в них одержал блок одного из духовных лидеров мусульман-шиитов Муктада ас-Садра.

Согласно конституции Ирака, спикером парламента должен быть представитель суннитов, премьер-министром − шиитов, а президентом − курдов.