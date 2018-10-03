Ученые: Женщины стареют медленнее, чем мужчины

Благодаря гормонам старость у женщин наступает позже, чем у мужчин.

Согласно словам автора исследования Элиссы Эпель из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, для представительниц женского пола характерно более медленное старение.

Ученые считают, что женский организм предрасположен к медленному наступлению старости из-за естественных физических преимуществ.

Исследование установило, что гормон эстроген оказывает женщинам защиту от заболеваний сердца на протяжении всей жизни.

Длина теломеров в этом деле играет тоже важную роль. У мужчин они сравнительно короче, поэтому им предначертано более быстрое старение.