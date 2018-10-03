Сосиски и колбаса доведут до рака груди

Гарвардские ученые предупреждают, колбасы и сосиски могут довести представительниц прекрасного пола до рака груди.

Регулярное потребление колбас, сосисок, салями, бургеров, хот-догов увеличивает риски появления и развития рака груди. Между переработанным красным мясом и опухолью поджелудочной железы давно существует прямая связь.

Однако сейчас ученые установили, что и рак груди является одним из побочных потребления данного продукта.

Риски появления рака груди у женщин увеличивается на 9%.

Всемирный фонд исследования рака советует полностью отказаться от поглощения красного мяса. Для тех, кто этого сделать не может, рекомендуют ограничить потребление до 70 грамм в день.

Самый высокий показатель потребления переработанного красного мяса наблюдается Америке.