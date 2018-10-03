Сергей Сацук: Новое оздоровление сельхозпредприятий - неумереть "красиво"

Президент подписал очередной указ об очередном оздоровлении сельхозпредприятий. Тех самых, которые из года в год показывают стабильную неплатежеспособность и количество которых растет с “завидной” скоростью. Умереть им красиво все же не дадут.

За 25 лет независимости Беларуси столько было принято различных документов по оздоровлению проблемных сельхозпредприятий, что их сегодня и не пересчитать. Половину из них сегодня и не вспомнишь. Тем не менее, чиновники до сих пор демонстрируют чудеса фантазии, изобретая все новые и новые велосипеды, у которых даже педалей нет, а колеса в основном квадратные. Результат такого чуда экономической техники на нашем лице очень даже отчетливо виден.

Согласно данным Национального статистического, только с 2011 по 2017 годы просроченная кредиторская задолженность сельхозпредприятий, в пересчете на свободно конвертируемую зеленую валюту, увеличилась почти в три раза – с 443 млн долларов, до 1,14 млрд долларов. Удельный весь просроченной задолженности в общей структуре задолженности вырос с 18,2% до 34,2%.

За этот же период количество убыточных сельхозорганизаций увеличилось в 7 раз, а их удельный вес в сельском хозяйстве вырос с 3,6% в 2010 году до 27,9% в 2016 году.

И вот он, новый велосипед. Такое ощущение, что на этот даже не с квадратными колесами, а с бетонными монолитами вместо них, чтобы не только сами не смогли куда-то уехать, а чтобы и другие башку о него расквасили, пытаясь с места сдвинуть.

Традиционно, указ президента №399 “О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных организаций” преподнесен народу в самом лучшем свете. Как сказано в сообщении пресс-службы президента, указанные в документе механизмы и инструменты “направлены на внедрение прогрессивных форм управления для обеспечения эффективной деятельности сельскохозяйственной организации”. Но вот начинаешь читать и удивляешься: “Исключается проведение судебной процедуры банкротства в отношении неплатежеспособных сельхозорганизаций. Предусматривается прекращение в отношении включенных в перечни таких организаций процедуры экономической несостоятельности (банкротства)”.

Уже на этом механизме дух перехватывает, а голова идет кругом от множества самых противоречивых мыслей. Это как же так, без судебной процедуры банкротства? Оказывается, очень даже просто. Теперь председатели райисполкомов будут заниматься финансовым оздоровлением неплатежеспособных сельхозорганизаций со всеми вытекающими. Для этого районная вертикаль наделяется рядом полномочий – тоже весьма привлекательных.

Так, например, предусмотрено увеличение уставного фонда хозяйственного общества в пределах суммы образовавшейся задолженности с передачей акций (долей в уставном фонде) в собственность кредитора. По сути банку скажут: хочешь получить свои деньги обратно – становись собственником сельхозпредприятия. Или так или никак, на закон “Об экономической несостоятельности” можешь даже не кивать. Почему-то мне кажется, что большинство выберет вариант “никак”, поскольку лучше потерять пару миллионов, чем пару десятков, да еще потом отгребать, что не смог поднять хозяйство из руин.

Впрочем, кредиторам, согласно указу, могут предложить и другие варианты, но все они из той же невеселой оперы. Например, можно взять должника в аренду.

Но больше всего меня “порадовало”, что указ идет в тренде новых экономических веяний в стране. В Беларуси в последнее время стал очень популярен такой инструмент привлечения средств, как эмиссия ценных бумаг, когда компания выпускает корпоративные облигации и привлекает средства на более выгодных условиях, чем предлагают банки. Государство также активно использует этот инструмент, он же теперь будет применяться и для оздоровления проблемных сельхозпредприятий. Указом председателям райисполкомов дано право проводить эмиссию ценных бумаг и переводить проблемную задолженность сельхозпредприятий на местные органы власти.

Тут даже комментировать что-то излишне. Ранее власти пытались продать с аукционов проблемные долги сельхозпредприятий – дураков не нашлось. Сейчас рассчитывают провернуть тот же финт, но только обернуть неликвид в красивую упаковку, рассчитывая, что какие-то идиоты все же клюнут. Очень сомнительно. Даже если доход по этим бумагам установят космический. Правда, кредиторам, особенно государственным банкам, эти самые “ценные” бумаги могут в добровольно-принудительном порядке продать. И вот тут кроется главный риск для белорусской экономики. Рынок ценных бумаг Беларуси сегодня довольно стабилен, так как на него выходят только те, чья платежеспособность не вызывает сомнений. Даже законодатель ввел для компаний ограничения, что эмиссию облигаций может провести лишь та компания, которая показывает прибыльную работу не менее двух лет. А тут вдруг на рынок выйдет неликвид в миллиардных объемах. Понятно, что частные компании и тем более банки добровольно такие бумаги покупать не станут. Но местная власть в Беларуси на выдумки хитра. Этими “ценными” бумагами¸ например, могут придумать рассчитываться по зарплатным долгам – куда колхозники денутся с подводной лодки, купят. А могут через ОАО “Агентство по управлению активами”, которое также подключено к процессу, провести масштабную рекламную кампанию и под красивые проценты пустить бумаги в непросвещенные массы, разыгрывая, заодно лотереи для владельцев, чтобы они жили надеждой.

Придумать можно много чего, благо с фантазией в Беларуси полный порядок. Но лично меня этот очередной механизм оздоровления сельхозпредприятий пугает даже больше, чем все предыдущие вместе взятые. Никак не могу взять в толк, почему власти не хотят сжалиться над загнанными лошадьми и пристрелить их? Зачем бесцельно и бессмысленно мучить их из года в год, а заодно загонять все новых и новых лошадок?