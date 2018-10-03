1 октября по инициативе Россельхознадзора состоялись телефонные переговоры с директором Главной госинспекции Беларуси по семеноводству, карантину и защите растений Александром Пискуном. Россельхознадзор выразил серьезную обеспокоенность увеличением случаев ввоза в Россию из Беларуси томатов, шампиньонов, перца и яблок по недействительным фитосанитарным сертификатам.

Также в российском ведомстве отметили отсутствие системы контроля за сертификацией подкарантинной продукции от момента ее производства и до пересечения российско-белорусской границы. Это создает условия для фальсификации места происхождения продукции и ввоза в Россию “санкционных” овощей и фруктов, заявили в Россельхознадзоре.

Для недопущения ввоза «санкционной» продукции в Россию из Беларуси Россельхознадзор предложил Госинспекции направлять плодоовощную продукцию, кроме некоторых видов, через фитосанитарные контрольные посты, расположенные на границе между двух стран, где оборудованы специализированные места по досмотру подкарантинной продукции: ФКП «Красная горка» и ФКП «Долосцы».

Происхождение которой обычно не вызывает сомнений (капуста белокочанная, морковь, картофель, огурцы, свекла, лук, редис, соевый шрот, клюква и так далее) может ввозиться в Россию, как и прежде, через четыре фитосанитарных поста: ФКП «Красная горка», ФКП «Долосцы», ФКП «Красный камень» и ФКП «Лобок».

Кроме того, Россельхознадзор в ближайшее время готов направить в Беларусь специалистов для ознакомления с местами выращивания пекинской капусты, оценкой объемов производства и планируемого ее экспорта в Россию.

Российское ведомство также обратило внимание своих коллег на необходимость формирование единой информационной среды, которая позволит проследить поступление подкарантинной продукции на территорию ЕАЭС.

В ответ Александр Пискун сообщил, что в Беларуси ведется разработка и тестирование электронной системы оформления и учета фитосанитарных документов «БелФито». В дальнейшем Минск планирует ее интеграцию с действующей в России «Аргус-Фито».

Также стороны договорились более детально проанализировать прохождение подкарантинных грузов через ФКП, расположенный в Брянской области, а также решить вопрос заполнения фитосанитарных сертификатов дополнительной информацией.