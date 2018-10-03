Президент России Владимир Путин на пленарном заседании “Российской энергетической недели” в Москве назвал бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля подонком и предателем родины, пишет “РИА Новости“.

“Что касается Скрипалей и так далее — искусственно раздувается этот шпионский скандал очередной. Я просматриваю некоторые информационные источники, ваши коллеги проталкивают мысль, что господин Скрипаль чуть ли не правозащитник какой-то. Он просто шпион — предатель Родины. Понимаете, есть такое понятие — предатель Родины”, — сказал Путин. “Он просто подонок, вот и все”, – цитирует ТАСС президента России.

По словам Путина, чем быстрее закончится информационная кампания вокруг бывшего офицера ГРУ, тем лучше.

Путин также подчеркнул, что “возня между спецслужбами не вчера родилась”.

“Как известно, шпионаж и проституция — одна из важнейших профессий в мире. Ну и что?” — добавил президент.

Власти Британии обвиняют в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Руслана Боширова и Александра Петрова, называя их сотрудниками российской военной разведки. Согласно расследованию группы Bellingcat и The Insider, человек, известный под фамилией Боширов, – это полковник ГРУ, Герой России Анатолий Чепига.

После отравления Скрипалей в Солсбери в соседнем городе Эймсбери нашли двух человек со схожими симптомами, один из них умер.