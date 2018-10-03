Первомайский р-н: воспитатель детского сада перевозила в своем авто 108 литров нелегальной алкогольной продукции

Сотрудниками ОБЭП Первомайского РУВД г.Минска и ОГАИ Центрального РУВД г.Минска задержана 44-летняя воспитательница одного из детских садов столицы, у которой обнаружено и изъято 108 литров алкогольной продукции.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции установлено, что в своем автомобиле воспитательница перевозила 108 бутылок алкогольной продукции (виски, водка), не маркированных в установленном порядке акцизными марками Республики Беларусь, а также без документов, подтверждающих легальность приобретения. Общая стоимость составила более 1400 белорусских рублей.

В отношении 44-летней минчанки составлен административный протокол по ч.2 ст.12.27 («Незаконные перемещение, хранение табачных изделий и алкогольных напитков, производство, переработка, хранение, перемещение непищевой спиртосодержащей продукции, этилового спирта, табачного сырья, реализация этих продукции, спирта, сырья и алкогольных напитков») КоАП Республики Беларусь.

Согласно постановлению суда Первомайского района г. Минска 108 литров алкогольной продукции конфискованы и обращены в доход государства. 44-летняя воспитательница подвергнута штрафу в размере 245 белорусских рублей.

Екатерина Добровольская, официальный представитель Первомайского РУВД г. Минска