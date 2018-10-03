Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправил в отставку часть министров и губернаторов. Десятки тысяч демонстрантов заблокировали парламент в Ереване.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправил в отставку шесть министров, а также губернаторов от партии “Процветающая Армения” и Армянской революционной федерации “Дашнакцутюн”. Об этом сообщается на сайте президента Армении в среду, 3 октября. Ранее, на митинге в центре Еревана, как передает корреспондент DW, глава правительства сообщил, что подаст в отставку сразу после того, как вступят в силу указы об увольнении министров и губернаторов.

По данным “Интерфакса”, Пашинян ранее уже подписал данные указы и зачитывал на митинге их тексты. При этом он сообщил, что вице-премьер Мгер Григорян, являющийся членом “Процветающей Армении”, “выразил желание остаться” и продолжить работу в составе правительства.

Пашинян уйдет в отставку, но добьется внеочередных выборов

По словам Пашиняна, он продолжит после отставки исполнять обязанности главы правительства, поскольку “так предусмотрено конституцией”. После его ухода с премьерского поста у Национального собрания будет в общей сложности 14 дней, чтобы избрать его преемника, а если это сделать не удастся, то будут проведены внеочередные парламентские выборы, заявил далее глава правительства. “Но мы с народом сможем не позволить парламенту избрать нового премьера”, – заверил Пашинян.

Он также призвал “искоренить с политического поля” своих политических соперников. “Республиканская партия и содействующие ей силы официально объявили в Армении о контрреволюции, но не получится. Нет шансов, потому что народ победил, и никто не может отобрать у него эту победу”, – подчеркнул глава правительства, выступая на митинге.

В центре Еревана собрались десятки тысяч человек

По данным корреспондента DW, перед парламентом в центре Еревана собрались несколько десятков тысяч человек. Они заблокировали здание в котором находятся депутаты и журналисты. Сторонники Пашиняна требуют роспуска парламента.

Акция протеста проходит и во втором по величине городе Армении Гюмри на севере страны. По данным местных СМИ, несколько сотен автомобилей с протестующими выехали по направлению к Еревану.

Между тем ранее партия “Дашнакцутюн” сама отозвала своих министров из правительства страны в связи с “напряженной ситуацией и атмосферой преград”. Об этом сообщил представитель партии Арсен Амбарцумян в эфире телеканала “Еркир медиа”.

После выступления на митинге Пашинян проследовал в здание парламента, вместе с ним на территорию парка парламента ворвались несколько сотен участников митинга. Однако у входа в здание их остановлили оппозиционные депутаты и сотрудники службы безопасности, поскольку вход в него осуществляется только по пропускам, сообщает корреспондент DW. Силы правопорядка контролируют ситуацию.

“У меня как премьера есть право в любой момент войти в здание парламента. Я намерен провести переговоры с находящимися там депутатами по вопросу преодоления создавшейся политической ситуации”, – заявил глава правительства.

Поздно вечером премьер-министр встретился с председателем парламента Ара Баблояном и представителями партий “Процветающая Армения”, “Дашнакцутюн”, а также Республиканской партии. По словам Пашиняна, представленные в парламенте политические силы не станут выдвигать своего кандидата на пост премьера после его отставки. Стороны не смогли принять окончателньое решение относительно сроков проведения внеочередных выборов. Единственное, “о чем мы договорились – это то, что ни о чем не договорились”, отметил Пашинян.

Парламент принял законопроект, затрудняющий проведение внеочередных выборов

Ранее в тот же день Национальное собрание, большинство в котором имеют оппоненты Пашиняна, на внеочередном заседании проголосовало за законопроект, затрудняющий роспуск парламента и проведение внеочередных выборов. В ответ глава правительства назвал поддержавших этот документ контрреволюционерами и призвал своих сторонников выйти на митинг у здания парламента.

Представители “Процветающей Армении” занимали посты министров спорта и по делам молодежи, чрезвычайных ситуаций, энергетических инфраструктур и природных ресурсов. Членам “Дашнакцутюна” также принадлежали три министерских портфеля – министров сельского хозяйства, транспорта и информационных технологий, а также экономического развития и инвестиций.

Конфликт между премьер-министром и парламентом

Накануне Пашинян заявил, что считает необходимым проведение внеочередных парламентских выборов в Армении до конца текущего года и исключил проведение очередных выборов в 2022 году, на которых настаивают республиканцы. “Это неконструктивный подход. В результате политических процессов в стране все сводится к тому, что вопросом номер один для граждан стали внеочередные выборы. Без этого никакой другой вопрос не решится”, – подчеркнул он после встречи с главой парламентской фракции Республиканской партии Армении Ваграмом Багдасаряном.

В свою очередь Багдасарян уверен в невозможности внеочередных выборов в ближайшие месяцы. “Сегодня мы договорились о предстоящих переговорах. Мы не обсуждали сроки выборов”, – подчеркнул представитель партии бывшего премьера Сержа Саргсяна.

Под давлением масштабных акций протеста в стране 23 апреля текущего года глава правительства Серж Саргсян подал в отставку, а 8 мая на пост премьер-министра Армении парламент избрал лидера оппозиции Пашиняна. Большинство членов правительства составляют представители “Гражданского договора” Пашиняна и блока “Елк”, сформированного партией премьера и еще двумя партиями. Между тем Республиканская партия Армении Сержа Саргсяна обладает большинством в парламенте – 58 мест из 105.