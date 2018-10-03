От поезда Гродно-Краков на границе из-за контрабандистов отцепили целый вагон

Пассажирский поезд Гродно-Краков уменьшили прямо в пути, на границе из-за контрабандистов от состава отцепили целый вагон.

2 октября польская таможня сообщила, что международный поезд Гродно – Белосток – Варшава – Краков был вынужден отправиться с границы в уменьшенном составе. От поезда, прибывшего из Беларуси, полякам пришлось отцепить целый пассажирский вагон, где нашли 52 200 сигарет, передает euroby.info.

Причина столь радикальных мер в способе сокрытия контрабанды. Преступники не просто спрятали сигареты под самым потолком одного из вагонов. Защита этого потолка, а заодно и контрабанды, крепилась на гвоздях и винтах со скрученными и отсутствующими головками, что существенно усложнило демонтаж потолка.

Вагон, где нашли контрабанду, для его разборки с целью изъятия контрабанды, пришлось оставить на границе, а пассажиры для продолжения пути были вынуждены уплотняться по другим вагонам.