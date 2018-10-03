Нобелевской премии по химии за 2018 год удостоятся Фрэнсис Арнольд за исследование направленной эволюции ферментов и Джордж Смит и Грегори Винтер за фаговый дисплей пептидов и антител. Об этом сообщается на сайте премии.

Официальная церемония вручения премии пройдет 10 декабря (день смерти Альфреда Нобеля) в Стокгольме (Швеция). Награду лауреатам передаст король Швеции Карл XVI Густав. Сумма денежного вознаграждения в 2018 году составит примерно один миллион долларов на всех лауреатов премии по химии.

Нобелевскую премию по химии за 2017 год получили Жак Дюбоше, Йоахим Франк и Ричард Хендерсон за развитие криоэлектронной микроскопии высокого разрешения для определения структуры биомолекул в растворе.