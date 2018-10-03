Работа над бюджетным пакетом и планом подготовки проектов законов на следующий год являются приоритетным направлением. Об этом на открытии осенней сессии верхней палаты парламента сообщил глава Совета Республики Михаил Мясникович.

Совет Республики предлагает сформировать документы на период 2019-2020гг. Это позволит создать нужный задел на следующие пять лет. На взгляд Михаила Мясниковича, имеет смысл разработать проект гибридной семилетки социально-экономического развития страны – до 2025 года.

– Считаю оптимальным сделать проект гибридной семилетки социально-экономического развития страны, а именно конкретную двухлетку на 2019-2020 годы и основные положения до 2025 года, – отметил спикер.

Помимо этого Михаил Мясникович предложил осуществить 2-летнее планирование и на микроуровне. По его словам, такой подход обеспечит эффективную реализацию прогноза и бюджета «снизу», а также поможет объективно оценить возможности кадров на местах по выполнению поставленных задач.