Ротавирус — или, как его часто называют, «кишечный грипп» — кажется не слишком опасной болезнью. Однако он может нести большую угрозу для малышей. Умение вовремя распознать его и принять срочные меры может даже спасти ребенку жизнь.

Мы расскажем, как грамотно поступать, чтобы вирус ушел быстро и без последствий для ребенка.

И кстати, ротавирус к гриппу не имеет ни малейшего отношения.

Что такое?

У названия вируса ничего общего нет со словом «рот», хотя ротовирус действительно передается оральным путем. Вирусные частицы оказались характерной формы колеса либо шара, что по латыни обозначает «рота».

Когда эти частицы проникают в организм — начинается разрушение ворсинок эпителия тонкого кишечника, он «лысеет», нарушается процесс усвояемости пищи, возникают сильный понос и рвота, организм детей реагирует высокой температурой.

Основные симптомы

Основные симптомы ротавируса — это:

тошнота и рвота

диарея

боль и урчание в животе

высокая температура

Главная опасность заключается в том, что каждый этот симптом по отдельности вызывает обезвоживание. А их совокупность дает еще больший риск осложнений.

В некоторых случаях появляется кашель и насморк, поэтому становится трудно определить, что именно происходит с ребенком. Иногда из-за быстро наступающего обезвоживания у малыша могут наступить судороги и потеря сознания.

Как отличить от отравления?

Отравился ребенок или подхватил вирус, можно понять довольно быстро, однако большой разницы в лечении нет. При отравлении важно дать малышу сорбенты и следить за тем, чтобы он получал много жидкости.

При отравлении:

есть рвота, но она умеренная

температуры нет, либо она быстро проходит

диареи нет, либо она быстро проходит

боль в животе кратковременная.

Как правильно лечить, а какие лекарства просто опасны при ротовирусе

Так как главная опасность вируса — это обезвоживание организма и потеря жизненно важных минеральных солей, то и лечение должно быть направлено на решение этой проблемы. Конкретного лекарства от ротавирусной инфекции не существует, все лечение симптоматическое.

Важно:

обеспечить поступление жидкости

специальные солевые растворы (электролиты) быстро восстановят баланс в организме, но обычную воду так же следует принимать. При сильной рвоте нужно давать жидкость маленькими порциями постоянно, чтобы жидкость всасывалась в организм, но не поступала в желудок, этим самым провоцирую рвоту. Сложнее всего в этом случае приходится с младенцами. Если ребенок отказывается от груди. Лучше пить из ложечки или пипетки;

контролировать температуру

если жидкости будет достаточно, организм быстрее справится с вирусом, но при очень высокой температуре стоит применить жаропонижающее средство;

использовать сорбенты

активированный уголь, смекту, энтеросгель;

не использовать антибиотики

антибиотики не борются против вирусов, а в случае с ротавирусом они могут стать опасны. Антибиотики негативно воздействуют на кишечник, который и так сильно ослаб, и провоцируют еще большую диарею. Они могут быть показаны только в отдельных случаях (диарея более 14 дней, обнаружение гельминтов, подозрение на холеру) и строго назначены врачом.

Если нет возможности использовать аптечные электролиты, можно быстро сделать смесь, которая восполнит водно-солевой баланс:

1 л воды2 ст. л. сахара1 ч. л. соли 1 ч. л. пищевой соды

Опасность, или когда нужна быстрая реакция

Заболеть можно в любом возрасте, но наиболее подвержены вирусам дети до 6 лет. В некоторых ситуациях домашним лечением не обойтись. Врачи говорят и о профилактике ротавирусной инфекции — от нее существуют вакцины.

Особенно опасно промедление для детей до 2 лет.

Стоит срочно обратиться за помощью, если у ребенка критическое обезвоживание. Это проявляется: отсутствием пота, трудностями с дыханием, отсутствием мочеиспускания более 3 часов. У грудных детей появляется плач без слез, заметна сухость языка и слизистых. На этом фоне может очень быстро развиться пневмония.

Не стоит бояться больницы или скорой помощи в этом случае — капельницы очень быстро поставят малыша на ноги.

Нужна ли диета? В первые сутки больному не до еды, а жидкости должно быть как можно больше. Можно давать малышу слабые компоты, морсы и чай, помимо воды. А вот молоко и молочные продукты могут быть опасными, и начнется новый виток болезни, ведь при ротавирусной инфекции развивается временная лактозная недостаточность.

Стоит забыть и о панацее наших бабушек — курином бульоне. Он спровоцирует еще большую диарею.

Что же можно есть? Понемногу вводите нейтральные продукты, расширяя рацион, когда диарея пройдет:

сухарики

каши на воде

галетное печенье и сушки

пюре на воде и овощные супы

печеные яблоки

Надеемся, вам не пригодятся эти советы и малыши будут здоровы!