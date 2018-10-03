За последние два месяца в судах приняты решения о ликвидации трех известных заводов.

Находятся в этой процедуре еще два, и продолжается конкурсное производство в отношении одного из крупнейших строительных предприятий региона.

В августе, согласно материалам Экономического суда Могилевской области, был признан банкротом с последующей ликвидацией Бобруйский ремонтно-механический завод. В последние годы он производил опалубочные системы для строительной отрасли, в начале 2010-х годов здесь работало свыше 80 человек.

В течение сентября список заводов, которые теряет Бобруйск, пополнили «Бобруйскжелезобетон» и Бобруйский завод напитков.

Первое предприятие — это бывший Завод сборного железобетона №2. «Бобруйскжелезобетон» сам подал на банкротство. Также поступил и коммунальный Бобруйский завод напитков, который специализировался на выпуске плодово-ягодных вин. История «Бобруйскжелезобетона» начиналась в 1945 году, Бобруйского завода напитков — в 1953-м.

С 2015 года в ликвидации, которая должна завершиться до конца текущего года, находится коммунальный Комбинат железобетонных изделий, а с 2017-го — один из региональных складов-рыбокомплексов бывшей БССР — «Рыбный ряд». За время независимости Беларуси этот производитель рыбной продукции успел побывать в составе Управления делами президента, им безрезультативно интересовался «Санта Бремор», а в итоге под грузом долгов предприятие было вынуждено подать на банкротство и ликвидироваться.

С прошлого года в конкурсное производство Экономического суда Могилевской области по собственному желанию вошло одно из крупнейших строительных предприятий области — «БобруйскСтройкомплекс». В лучшие времена на нем работало свыше 850 человек. Это предприятие строило дом-–резиденцию «Дрозды» и денежное хранилище Нацбанка в Минске.

Проблемы, которые приводят к закрытию, характерны не только для государственных заводов Бобруйска. Этим летом завершилось ликвидационное производство некогда крупной местной фирмы «Омега-Люкс». Компания была создана в 1995 году, развивала розничную сеть в городе (свыше 10 магазинов) и имела собственное овощеводческое хозяйство в районе.