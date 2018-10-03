Землетрясение, цунами, оползни, а теперь и извержение вулкана – все эти беды обрушились на Индонезию меньше чем за неделю.

В среду столб пепла высотой 4 километра выбросил вулкан Сопутан. Кроме того, в провинции Центральный Сулавеси вновь ощущались подземные толчки. По данным агентства метеорологии, климата и геофизики, эпицентр землетрясения магнитудой 4,8 находился всего в 20 километрах от города Палу, передает Евроньюс.

По официальным данным, в результате землетрясений, цунами и оползней погибли более 1200 человек. Уже пятый день спасатели работают не покладая рук, пытаясь найти выживших. При этом до сих пор не удалось добраться до труднодоступных районов. Власти страны боятся, что в любой момент может начаться вспышка опасных болезней.

В Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов сообщили, что более 60 тысяч человек стали внутренне перемещенными лицами. Многие жители острова сейчас спят на улице, даже те, кому есть куда возвращаться. Подземные толчки не прекращаются, а потому люди боятся ночевать в своих домах.