В ходе возможного IPO (первичное публичное размещение акций) в Лондоне крупнейший белорусский ритейлер «Евроторг» может быть оценен в пределах 1 млрд долларов.

Об этом сообщила в среду газета Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Предполагается, что листинг компании (включение ее бумаг в биржевой список) состоится в октябре или ноябре. FT отмечает, что IPO будет включать первичный и вторичный компоненты, а привлечь “Евроторг” планирует порядка 200 миллионов долларов нового капитала.

По данным издания, владельцы компании – Сергей Литвин и Владимир Василько – могут продать часть своих акций. Впрочем, они должны сохранить контрольный пакет акций “Евроторга”. На продажу могут быть выставлены около 30% акций компании.

В настоящее время сеть “Евроторга” насчитывает в совокупности порядка 680 магазинов и занимает почти пятую долю рынка.