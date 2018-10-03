Накануне, 2 октября 2018 года, СМИ сообщили, что глава белорусского правительства Сергей Румас назначен председателем оргкомитета по подготовке и проведению II Европейских игр 2019 года в Беларуси.

Как проинформировала пресс-служба белорусского лидера, во вторник президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об обновлении состава Республиканского организационного комитета по проведению Евроигр-2019.

Что касается заместителей председателя оргкомитета, то ими Александр Лукашенко назначил вице-премьера Игоря Петришенко и министра спорта и туризма Сергея Ковальчука.

Кроме того, в состав оргкомитета вошли министр связи и инфoрматизации Константин Шульган, министр финансoв Максим Ермолович, первый секретарь ЦК ОО «БРСМ» Дмитрий Воронюк и председатель Нациoнальной гoсударственной телерадиокомпании Иван Эйсмонт.