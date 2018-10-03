Нужно давать правовую оценку действиям людей, которые распространяют в интернете фейковые новости, об этом в среду во время круглого стола в рамках фестиваля “Евразия.DOC” заявил заместитель председателя постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Геннадий Давыдько, передает Sputnik Беларусь.

“Сейчас очень приятно и просто снискать славу на лжи: ты сделал какую-то гадость – и знаменит. Раньше, чтобы быть в славе, в почете, надо было написать как минимум 50 статей, десять из которых были заметными, потом – чтобы тебя приняли в Союз журналистов, потом – чтобы как-то тебя ценили. И только потом ты уже известен. Сейчас ты просто плюнул гадостью какой-то в интернете, ты за это не отвечаешь, но ты – популярный человек, его величество блогер. И его все знают! Хотим мы, не хотим, но это так. И это – дети вот этого самого фейка”, – подчеркнул он.

По его словам, нужно давать эмоциональную, смысловую и правовую оценку таким действиям.

“Хотелось бы, чтобы у нас была по этому поводу какая-то система и в журналистском кругу, и в законодательстве тоже. Эпоха фейков – это страшно. Очень трудно отличить, когда талантливый человек занимается этим делом. Наступил век, когда важно слыть, а не быть. Важно произвести впечатление и не отвечать потом за это. Кто может приучить отвечать за слово? Только закон, больше никто”, – убежден Давыдько.