Белорусы больше всего неудовлетворены качеством услуг ЖКХ и здравоохранения

Ученые Института социологии в октябре 2017 года спросили у респондентов об удовлетворенности качеством услуг по месту их проживания.

Информация об этом содержится в журнале «Социологический альманах» – научном периодическом издании Института социологии НАН Беларуси.

Согласно данным, опубликованным в статье экс-директора Института социологии Игоря Котлярова, наибольшее количество респондентов – 43,3% -испытывают неудовлетворенность качеством услуг по месту жительства в сфере ЖКХ. На втором месте – число недовольных услугами здравоохранения – 41,4%, на третьем – пенсионным обеспечением – 32,5%.

Наиболее позитивно белорусы на местах относятся к услугам общественного пассажирского транспорта – 57,3%, образования – 55,4%, объектов культуры (кинотеатры, библиотеки, музеи, театры и т. д.) – 53,1%.

Также научными сотрудниками Института социологии НАН Беларуси в октябре 2017 года был задан респондентам вопрос: «Что помогает бороться и справляться с жизненными проблемами и сложностями?»

Выяснилось, что в Беларуси подавляющее число граждан (78,5%) самую большую надежду в сложном положении возлагают на семью. Около половины респондентов (46,4 %) считают, что семья помогает во всех жизненных ситуациях, около трети (32,1 %) – в большинстве случаев. За 2017 год число тех, кто особые надежды возлагает на семью, увеличилось на семь пунктов.

«В настоящее время, когда весь мир волнуют проблемы однополых браков, только 1,6 % жителей Беларуси поддерживают подобный брачный союз. Только 2,0 % респондентов заявили, что они не против, если кто-то из членов их семьи будет жить в однополом незарегистрированном браке. Так называемую «шведскую» семью поддерживает только 1,4 % респондентов», – говорится в работе.

Кроме семьи, с жизненными сложностями белорусам помогают справляться жизненный опыт и деньги. Такие ответы дали 61,4% и 61,2% респондентов соответственно. На 4-м и 5-м местах – друзья (56,1%) и деловые качества (41,1%).

Замыкают список «помощников» обращение к закону – так ответили 21,1% респондентов, государство – 17,5% и участие в политической жизни – 10,5%.