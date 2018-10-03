Россия и Беларусь обсуждают на переговорах компенсации белорусскому бюджету потерь от завершения в российской нефтяной отрасли налогового маневра, при котором пошлина обнуляется, а НДПИ пропорционально вырастает, сообщил журналистам министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.

“Вопрос обсуждается”, – сказал он.

По его словам, он был поднят “по обоюдной” инициативе.

По оценке Минфина Беларуси, потери бюджета из-за налогового маневра РФ в 2019 году оцениваются в $300 млн. Дополнительные издержки у белорусской стороны возникают из-за ожидаемого увеличения цены на нефть и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты.

В России в 2019-2024 годах будет реализован налоговый маневр в нефтяной отрасли, который предусматривает постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки НДПИ.

Беларусь ежегодно импортирует из РФ 18 млн тонн нефти и экспортирует в страны дальнего зарубежья около 12-13 млн тонн нефтепродуктов.