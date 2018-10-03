Томатный сок любим многими за вкус, свежесть и способность взбодрить. Добавляет привлекательности и другой факт: в отличие от фруктовых соков, бюджетные варианты которых производители обычно «обогащают» подсластителями, консервантами и прочими добавками, томатный сок, как правило, не сдабривают ничем, кроме небольшого количества поваренной соли. Употребляя этот напиток, можно быть уверенным, что с каждым глотком в организм не попадает солидная порция бесполезных, а то и заведомо вредных для здоровья веществ. Томатный сок в значительной степени сохраняет качества исходного сырья (свежих помидоров или томатной пасты). Сегодняшняя статья посвящена его полезным свойствам.

Низкая калорийность

Калорийность томатного сока меньше, чем у большинства овощных и всех фруктовых соков (имеются в виду те, что выжаты из свежих плодов и не содержат подсластителей). В 100 г продукта около 20 ккал. Неудивительно, что он становится одним из компонентов самых разнообразных диет. Правда, следует помнить, что подсоленный томатный сок может возбуждать аппетит. Людям, стремящимся похудеть, этот напиток стоит готовить самостоятельно, тем более что выжать сок из спелых томатов несложно даже при отсутствии соковыжималки.

Томатный сок снижает уровень сахара в крови. Его официально включают в диету тех, кто страдает сахарным диабетом и ожирением.

Насыщенность витаминами

Томатный сок богат витаминами группы B, бета-каротином (провитамином А), витаминами C, PP и E. Кроме того, он содержит соединения железа, меди, марганца, кальция, калия, фтора, хрома, фосфора, серы, селена, молибдена, никеля, хлора и бора. Такой набор минеральных и биологически активных веществ уникален, все они необходимы организму. Регулярное употребление томатного сока может предотвратить развитие целого ряда нарушений обмена веществ, в том числе авитаминозов.

Способность снижать уровень холестерина

Выжать из свежих спелых помидоров только жидкость, без мякоти, обычно весьма сложно. Поэтому томатный сок содержит большое количество клетчатки, играющей важную роль в пищеварении. Растительные волокна помогают организму избавляться от «плохого» холестерина, засоряющего кровеносные сосуды и создающего предпосылки для развития заболеваний сердца.

Помощь при проблемах с сердцем и сосудами

Помимо того, что томатный сок обладает выраженным антисклеротическим эффектом, он богат витамином B6, который играет важную роль в укреплении стенок сосудов.

Томатный сок снижает риск развития тромбоза. Его рекомендуют пить при варикозной болезни, гипертонии и стенокардии, а также после перенесенного инфаркта миокарда.

Благотворное воздействие на кишечник

Томатный сок незаменим в питании больных, страдающих запорами. Помимо клетчатки, способствующей функционированию кишечника, сок содержит вещества, повышающие тонус кишечной стенки, обладает желчегонными, антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Его рекомендуют при заболеваниях двенадцатиперстной кишки и пониженной кислотности желудочного сока.

Выведение токсинов из организма

Томатный сок богат соединениями серы и хлора, благотворно влияющими на работу печени и почек, поэтому его рекомендуют включать в рацион больных, страдающих интоксикацией организма (алкогольной, лекарственной и т. д.).

Продукт оказывает мягкое мочегонное действие, а в смеси с капустным соком (в соотношении 1:1) помогает страдающим желчнокаменной болезнью.

Профилактика онкологических заболеваний и раннего старения

В состав томатного сока входит рекордное количество ликопина, который является одним из самых мощных антиоксидантов. Это вещество активно борется со свободными радикалами, замедляя процессы старения, улучшая работу защитной системы организма и снижая риск развития опухолей. Доказано, что регулярное употребление томатного сока уменьшает риск развития злокачественных новообразований шейки матки, желудка, толстого кишечника, легких, простаты и поджелудочной железы. Ликопин сохраняется при термической обработке. Именно поэтому томатный сок считается не менее полезным продуктом, чем свежие помидоры: ликопин и другие важные для здоровья вещества содержатся в нем в большей концентрации. Кстати, многие производители предпочитают делать напиток не из сырых томатов, а из пасты. Она хорошо хранится, а изготовленный из нее продукт по вкусовым и питательным свойствам почти ничем не уступает свежевыжатому соку.

Томатный сок можно пить почти всем. Противопоказан он лишь при индивидуальной непереносимости, повышенной кислотности желудочного сока, обострениях язвенной болезни, холецистита и панкреатита. Кормящей маме не стоит употреблять напиток, если ее малыш страдает поносами.

Чтобы томатный сок принес максимальную пользу, его следует пить отдельно от приема пищи (лучше за 30 минут до основной трапезы). Оптимальными для организма считаются сочетания напитка с оливками, сыром, зеленью, чесноком, орехами, а также блюдами из капусты, редьки, баклажанов, кабачков или сладкого перца.